Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненые

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В течение суток боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских войск, и при этом дважды применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военных получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате обстрелов трое наших защитников получили ранения.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области погиб лейтенант Богдан Слобода с Новояворовска Львовской области.

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