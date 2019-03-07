Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненые

"В течение суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате обстрелов трое наших защитников получили ранения.

"На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области погиб лейтенант Богдан Слобода с Новояворовска Львовской области.