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У Мар’янці через два тижні відновили електропостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У прифронтовому місті Мар’янка Донецької області відновили електропостачання, яке було пошкоджене 22 лютого в результаті бойових дій. Повідомляє УНН із посиланням на "Донецькі електромережі".

"Відновили лінію електропередач 0,4 кВ і повернули світло жителям Мар'їнки. Лінія була знеструмлена 22 лютого в результаті бойових дій. Узгодження заявок на проведення аварійно-відновлювальних робіт тривало понад 10 днів. Як тільки узгодження було отримано, ремонтні бригади приступили до відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також, з початку бойових дій ремонтники усунули пошкодження і знеструмлення в 1 039 населених пунктах для 2 мільйонів жителів.

Нагадаємо, протягом доби бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, і при цьому двічі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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