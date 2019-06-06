В Мариуполе задержали завербованного агента ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Украине контрразведка СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность агента ФСБ. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.
В пресс-центре отметили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой "МГБ ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г. р. В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменян на пленных военнослужащих ВС Украины.
"Для исполнения задач вражеской спецслужбы агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины", - добавили в пресс-центре.
Злоумышленника задержали в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ. В ходе проведения обыска по месту жительства агента было обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера "Феникс" с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.
Офицеру запаса сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Украине задержали грузина, который был в розыске и переписывался с агентом спецслужб РФ.