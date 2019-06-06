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У Маріуполі затримали завербованого агента ФСБ

У Маріуполі затримали завербованого агента ФСБ

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КИЇВ. 6 червня. УНН. В Україні контррозвідка СБУ викрила та припинила протиправну діяльність агента ФСБ. Про це повідомляє УНН, посилаючись на прес-службу Служби безпеки.

Правоохоронці встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії у 2017 році кадровим співробітником ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова.

У прес-центрі зазначили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв’язок представнику так званої "МДБ ДНР" ‒ громадянину України Левченку В’ячеславу Андрійовичу, 1961 р. н. У 80-х роках Левченко проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР. Потім він обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області. У 2014 році був затриманий за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України та обміняний на полонених військовослужбовців ЗС України.

"На виконання завдань ворожої спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби. Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗС України", - додали у прес-центрі.

Зловмисника затримали у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ. У ході проведення обшуку за місцем проживання агента було виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера "Фенікс" з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

Офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні затримали грузина, який був у розшуку і переписувався із агентом спецслужб РФ.

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