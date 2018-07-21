В Мариуполе задержали экс-охранника военных складов боевиков

Во время патрулирования территории автовокзала внимание правоохранителей привлек подозрительный мужчина. При проверке документов было установлено, что 30-летний местный житель причастен к незаконным вооруженным формированиям. Задержанного доставили в Центральный отдел полиции.

“Сотрудники уголовного розыска установили, что в 2014 году мужчина выехал на территорию, временно оккупированную террористами, и в течение 5 месяцев был членом группировки ”Область войска Донского“. В обязанности новобранца входила охрана военных складов боевиков в Донецке. Не получив обещанного и разочаровавшись в идеи фейковых „республик“ житель вернулся в прифронтовой город и надеялся на безнаказанность своей измены”, - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, контрразведка ООС задержала союзницу боевиков “ДНР”.