У Маріуполі затримали екс-охоронця військових складів бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На автовокзалі у Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який у 2014 році охороняв військові склади бойовиків. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.
Під час патрулювання території автовокзалу увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік. При перевірці документів було встановлено, що 30-річний місцевий житель має причетність до незаконних збройних формувань. Затриманого було доставлено до Центрального відділу поліції.
"Співробітники карного розшуку встановили, що у 2014 році чоловік виїхав на територію тимчасово окуповану терористами, та протягом 5 місяців був членом угрупування «Область війська Донського». До обов’язків новобранця входила охорона військових складів бойовиків у Донецьку. Не отримавши обіцяного та розчарувавшись в ідеї фейкової «республіки» мешканець повернувся до прифронтового міста та сподівався на безкарність своєї зради", - повідомили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального Кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, контррозвідка ООС затримала поплічницю бойовиків "ДНР".