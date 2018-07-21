У Маріуполі затримали екс-охоронця військових складів бойовиків

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КИЇВ. 21 липня. УНН. На автовокзалі у Маріуполі поліцейські затримали чоловіка, який у 2014 році охороняв військові склади бойовиків. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.

Під час патрулювання території автовокзалу увагу правоохоронців привернув підозрілий чоловік. При перевірці документів було встановлено, що 30-річний місцевий житель має причетність до незаконних збройних формувань. Затриманого було доставлено до Центрального відділу поліції.

"Співробітники карного розшуку встановили, що у 2014 році чоловік виїхав на територію тимчасово окуповану терористами, та протягом 5 місяців був членом угрупування «Область війська Донського». До обов’язків новобранця входила охорона військових складів бойовиків у Донецьку. Не отримавши обіцяного та розчарувавшись в ідеї фейкової «республіки» мешканець повернувся до прифронтового міста та сподівався на безкарність своєї зради", - повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального Кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, контррозвідка ООС затримала поплічницю бойовиків "ДНР".

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