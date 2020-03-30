В Мариуполе зафиксировали коронавирус еще у четырех человек: все контактировавшие с первым больным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Мариуполе Донецкой области зафиксировали еще 4 случая инфицирования коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
"Четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Все - в Мариуполе. Лабораторные исследования обнаружили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет. Таким образом, имеем сегодня 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе, первый Бахмуте", - написал Кириленко.
Во время онлайн-брифинга в Донецкой облгосадминистрации заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко рассказал, что все инфицированные были знакомы с первыми мужчиной с COVID-19, который вернулся из Египта.
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"Еще 4 случая. Это контактные лица с первым больным из Мариуполя - один человек, два человека - его родственники и знакомый. Все находятся в больнице скорой медицинской помощи в инфекционном отделении. Состояние - удовлетворительное", - рассказал Педенко.
Он также отметил, что инфицированная женщина из Бахмута проходит лечение в Мирнограде.
Напомним, что в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев - летальные.