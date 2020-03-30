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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85135 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100338 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102512 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101770 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109828 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98666 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Мариуполе зафиксировали коронавирус еще у четырех человек: все контактировавшие с первым больным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. В Мариуполе Донецкой области зафиксировали еще 4 случая инфицирования коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.

"Четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы в Донецкой области. Все - в Мариуполе. Лабораторные исследования обнаружили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет. Таким образом, имеем сегодня 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе, первый Бахмуте", - написал Кириленко.

Во время онлайн-брифинга в Донецкой облгосадминистрации заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко рассказал, что все инфицированные были знакомы с первыми мужчиной с COVID-19, который вернулся из Египта.

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"Еще 4 случая. Это контактные лица с первым больным из Мариуполя - один человек, два человека - его родственники и знакомый. Все находятся в больнице скорой медицинской помощи в инфекционном отделении. Состояние - удовлетворительное", - рассказал Педенко.

Он также отметил, что инфицированная женщина из Бахмута проходит лечение в Мирнограде.

Напомним, что в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев - летальные.

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