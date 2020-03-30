На Сумщині три жінки захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Сумській області лабораторно підтверджено ще три випадки інфікування коронавірусом у трьох жінок з одного села. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал обласного штабу для боротьби з коронавірусом.
“Сьогодні у Сумській області лабораторно підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус. Всі три особи — жінки віком 59, 61 і 63 роки з Конотопського району села Козацьке. Вони перебувають у лікарні, їм надається необхідна медична допомога”, — йдеться у повідомленні.
Так, усього станом на 30 березня у Сумській області підтверджено 9 випадків захворювань на COVID-19: 6 у Конотопському районі, один з яких летальний, 2 — у місті Суми, 1 — у місті Охтирка.
Повідомляється, що стан усіх хворих стабільний.
“У лікарні перебувають 5 хворих, 3 особи на самоізоляції. З усіх зареєстрованих хворих 3 особи повернулися з-за кордону (2 — Суми, 1 — Охтирка). Виявлено 121 контактну особу, наразі усі вони на самоізоляції та перебувають під медичним наглядом, а також під контролем працівників Національної поліції України”, — зазначається у штабі.
Зазначимо, що всього у Сумському обласному лабораторному центрі з початку пандемії було зареєстровано 50 підозр. Зараз опрацьовується 14. Решта підозр зняті.
Нагадаємо, що сумська міська влада заборонила виходити з дому без крайньої необхідності, а також без засобів індивідуального захисту на час карантину.