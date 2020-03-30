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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Сумской области три женщины заболели COVID-19

В Сумской области три женщины заболели COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15970 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Сумской области лабораторно подтверждено еще три случая инфицирования коронавирусом у трех женщин из одного села. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал областного штаба по борьбе с коронавирусом.

“Сегодня в Сумской области лабораторно подтверждено еще 3 случая заболевания коронавирусом. Все три человека — женщины в возрасте 59, 61 и 63 года с Конотопского района села Казацкое. Они находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь”, — говорится в сообщении.

Так, всего состоянию на 30 марта в Сумской области подтверждено 9 случаев заболеваний COVID-19: 6 в районе Конотопа, один из которых летальный, второй в городе Сумы, первый в городе Ахтырка.

Сообщается, что состояние всех больных стабильное.

“В больнице находятся 5 больных, 3 человека на самоизоляции. Из всех зарегистрированных больных 3 человека вернулись из-за границы (2 — Сумы, 1 — Охтырка). Выявлено 121 контактное лицо, пока все они на самоизоляции и находятся под контролем, а также под контролем работников Национальной полиции Украины”, — отмечается в штабе.

Отметим, что всего в Сумском областном лабораторном центре начала пандемии было зарегистрировано 50 подозрений. Сейчас прорабатывается 14. Остальные подозрений сняты.

Напомним, что сумская городская власть запретила выходить из дома без крайней необходимости, а также без средств индивидуальной защиты на время карантина.

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