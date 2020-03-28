У Сумах посилили карантин: не можна виходити з дому без крайньої необхідності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сумська міська влада заборонила виходити з дому без крайньої необхідності, а також без засобів індивідуального захисту на час карантину. Про це сказано в повідомленні Сумської міської ради, передає УНН.
"Виконавчий комітет затвердив правила поводження на вулицях та в громадських місцях на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади під час карантину", - йдеться у повідомленні.
Згідно з рішенням виконавчого комітету, яке викликане значним поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період із 28 березня і до моменту закінчення карантину на території Сумської міської ОТГ заборонено:
-
- залишати місце проживання (будинки, квартири, кімнати у гуртожитках, готелях, тощо), крім випадків, коли дозволяється залишати місце проживання (пересування до місця роботи та з неї до місця проживання; відвідування аптеки, магазину з метою придбання продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів; візиту до лікаря, медичних закладів у зв’язку зі станом здоров’я чи лікування домашніх тварин; проведення комплексу ритуальних послуг, чи отримання адміністративних послуг (реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання особи) та ремонту комп’ютерної та побутової техніки; вигул тварин тривалістю до 30 хвилин на день; відвідування правоохоронних, судових органів, тощо; відвідування літніх людей, осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх продовольчими товарами та товарами першої необхідності або супровід цієї категорії громадян для задоволення їх потреб, відповідно до цих Правил).
-
- виходити із приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
-
- користуватися дитячими та спортивними майданчиками;
-
- перебувати на території Сумської міської ОТГ (далі – на вулицях) групами більше двох осіб (крім необхідності супроводження дорослими малолітніх, неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; перебування в громадському транспорті; пересування групи членів сім’ї; виконання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них функцій; у складі аварійних бригад.
-
- перебувати на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів;
-
- перебувати на вулицях дітям віком від 14 до 18 років після 20:00 без супроводу дорослих;
-
- палити, вживати їжу чи напої в місцях загального користування, в тому числі, в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;
-
- відвідувати ті об’єкти (заклади), робота яких заборонена на час карантину в установленому законодавством порядку.
-
"Особам, які під час карантину, перебувають на робочих місцях, також забороняється без крайньої потреби покидати приміщення, де вони працюють. Перед виходом із приміщення їм рекомендується змінювати засоби індивідуального захисту органів дихання, мається на увазі маски, або ж респіратори", - зазначили в міськраді.
Також, при виході на вулицю кожна особа повинна мати при собі документи, що посвідчують особу (для дітей – свідоцтво про народження). На вимогу працівників поліції особа зобов’язана пред’явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання та мету, з якою вона вийшла на вулицю.
На вулиці громадяни повинні перебувати на відстані не менше 2 м одне від одного (за виключенням випадків, зазначених вище).
Вигулювати домашніх тварин на вулицях дозволяється лише на повідках. Особа, яка вигулює домашню тварину, зобов’язана забезпечити мінімальну відстань у 2 м від своєї тварини до інших тварин і людей.
Нагадаємо, на Сумщині після смерті пацієнтки із коронавірусом відділення лікарні зачинили на дезінфекцію.