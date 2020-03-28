В Сумах усилили карантин: нельзя выходить из дома без крайней необходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сумская городская власть запретила выходить из дома без крайней необходимости, а также без средств индивидуальной защиты на время карантина. Об этом говорится в сообщении Сумского городского совета, передает УНН.
"Исполнительный комитет утвердил правила поведения на улицах и в общественных местах на территории Сумской городской объединенной территориальной общины во время карантина", - говорится в сообщении.
Согласно решению исполнительного комитета, которое вызвано широким распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, на период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТО запрещено:
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- покидать место жительства (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гостиницах и т.д.), кроме случаев, когда разрешается покидать место жительства (передвижение к месту работы и с нее к месту жительства; посещения аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу, медицинских учреждений в связи с состоянием здоровья или лечение домашних животных; проведения комплекса ритуальных услуг, или получения административных услуг (регистрация рождения ребенка, регистрация места жительства) и ремонта компьютерной и бытовой техники; выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами и товарами первой необходимости или сопровождение этой категории граждан для удовлетворения их потребностей, согласно этим Правилам).
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- выходить из помещений (квартир) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);
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- пользоваться детскими и спортивными площадками;
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- находиться на территории Сумской городской ОТО (далее - на улицах) группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте; передвижения группы членов семьи; выполнения органами государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад.
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- находиться на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов;
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- находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых;
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- курить, употреблять пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах;
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- посещать те объекты (учреждения), работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке.
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"Лицам, которые во время карантина, находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают. Перед выходом из помещения им рекомендуется менять средства индивидуальной защиты органов дыхания, имеется в виду маски, или респираторы", - отметили в горсовете.
Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель, с которой оно вышло на улицу.
На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга (за исключением случаев указанных выше).
Выгуливать домашних животных на улицах разрешается только на поводках. Лицо, выгуливающее домашнее животное, обязано обеспечить минимальное расстояние в 2 м от своего животного к другим животным и людям.
Напомним, в Сумской области после смерти пациентки с коронавирусом отделение больницы закрыли на дезинфекцию.