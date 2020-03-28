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На Сумщині після смерті пацієнтки із коронавірусом відділення лікарні зачинили на дезінфекцію

На Сумщині після смерті пацієнтки із коронавірусом відділення лікарні зачинили на дезінфекцію

Київ • УНН

 • 20768 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. На Сумщині відділення "Конотопської центральної районної лікарні ім. академіка Михайла Давидова" зачинили на дезінфекцію після смерті пацієнтки, у якої було діагностовано коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Сумської ОДА.

“Головним санітарним лікарем Сумської області прийнято рішення щодо призупинення діяльності одного з відділень КНП КМР "Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова“ до завершення протиепідемічних заходів. Проведення цих заходів забезпечене необхідними деззасобами”, — сказано у повідомленні.

Встановлено медичний персонал, який перебував у безпосередньому контакті з хворою на COVID-19. Цим працівникам будуть проведені необхідні лабораторні дослідження.

Решта медичних працівників інших відділень лікарні працюватимуть у штатному режимі та надаватимуть пацієнтам необхідну медичну допомогу.

“Мешканцям міста Конотоп та Конотопського району рекомендовано суворо дотримуватись карантину”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині, станом на 27 березня, лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на COVID-19, один із випадків — летальний. Так, 25 березня померла жінка з Конотопського району. Тест ПЛР дав позитивний результат.

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