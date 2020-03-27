На Сумщині у померлої жінки лабораторно підтвердили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Сумщині, станом на 27 березня, лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на COVID-19, один із випадків - летальний. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Сумська ОДА.
"25 березня померла жінка з Конотопського району. Тест ПЛР дав позитивний результат", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коронавірусну інфекцію також підтвердили у двох її найближчих контактних осіб - наразі вони перебувають на самоізоляції.
"Ще два випадки COVID-19 підтверджено у Сумах. Одна з осіб перебуває у Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні ім. З. Красовицького, інша - на самоізоляції. Стан чотирьох хворих стабільний, захворювання наразі проходить без ускладнень", - зазначають в ОДА.
Нагадаємо, 25 березня жінка з Конотопського району, що на Сумщині, в якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат — померла у лікарні.
Як повідомлялося в УНН, за даними МОЗ в Україні зафіксовано 218 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, з них п'ять випадків - летальні.