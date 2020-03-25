Коронавірус в Україні: жінка з Сумщини, яка мала підозру на COVID-19, померла у лікарні

КИЇВ. 25 березня. УНН. Жінка з Конотопського району, що на Сумщині, в якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат — померла у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Сумської облдержадмінстрації.