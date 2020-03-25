Коронавірус в Україні: жінка з Сумщини, яка мала підозру на COVID-19, померла у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Жінка з Конотопського району, що на Сумщині, в якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат — померла у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Сумської облдержадмінстрації.
“Жінка, жителька Конотопського району, у якої сьогодні експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат, померла у Конотопській центральній районній лікарні”, — йдеться у повідомленні.
У ОДА підкреслили, що причини смерті жінки встановлюються, “оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу”. Зазначається, що про точну причину смерті можна буде говорити лише після проведення лабораторного дослідження. “Аналізи направлені до Сумського обласного лабораторного центру”, — додали у пресцентрі.
У облдержадміністрації закликали жителів Сумщини суворо дотримуватись карантину та при перших ознаках захворювання звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням.
Нагадаємо, станом на вечір 25 березня в Україні зафіксовано 145 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.