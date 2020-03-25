Коронавирус в Украине: женщина из Сумской области, у которой подозревали COVID-19, умерла в больнице

КИЕВ. 25 марта. УНН. Женщина из Конотопского района Сумской области, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат — умерла в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Сумской облдержадминстрации.