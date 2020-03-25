Коронавирус в Украине: женщина из Сумской области, у которой подозревали COVID-19, умерла в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Женщина из Конотопского района Сумской области, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат — умерла в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Сумской облдержадминстрации.
“Женщина, жительница Конотопского района, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в Конотопской центральной районной больницы”, — говорится в сообщении.
В ОГА подчеркнули, что причины смерти женщины устанавливаются, “поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не является основанием установления окончательного диагноза”. Отмечается, что о точной причине смерти можно будет говорить только после проведения лабораторного исследования. “Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр”, — добавили в пресс-центре.
В облгосадминистрации призвали жителей Сумской области строго придерживаться карантина и при первых признаках заболевания обращаться к семейным врачам и не заниматься самолечением.
Напомним, по состоянию на вечер 25 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.