В Сумской области в умершей женщины лабораторно подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Сумской области, по состоянию на 27 марта, лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19, один из случаев - летальный. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Сумская ОГА.
"25 марта умерла женщина с Конотопского района. Тест ПЦР дал положительный результат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что коронавирусную инфекцию также подтвердили у двух ее ближайших контактных лиц - пока они находятся на самоизоляции.
"Еще два случая COVID-19 подтверждены в Сумах. Одно из лиц находится в Сумской областной инфекционной клинической больницы им. З. Красовицкого, другое - на самоизоляции. Состояние четырех больных стабильное, заболевания пока проходит без осложнений", - отмечают в ОГА.
Напомним, 25 марта женщина с Конотопского района Сумской области, у которой сегодня экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат - умерла в больнице.
Как сообщалось в УНН, по данным Минздрава в Украине зафиксировано 218 случаев заболевания на коронавирусную инфекцию COVID-19, из них пять случаев - летальные.