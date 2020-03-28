В Сумской области после смерти пациентки с коронавирусом отделение больницы закрыли на дезинфекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Сумской области отделение "Конотопской центральной районной больницы им. Академика Михаила Давыдова" закрыли на дезинфекцию после смерти пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
"Главным санитарным врачом Сумской области принято решение о приостановлении деятельности одного из отделений КНП КГС "Конотопская центральная районная больница им. Академика Михаила Давыдова" до завершения противоэпидемических мероприятий. Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами", - говорится в сообщении.
Установлено медицинский персонал, находящийся в непосредственном контакте с больным COVID-19. Этим работникам будут проведены необходимые лабораторные исследования.
Остальные медицинские работники других отделений больницы будут работать в штатном режиме и предоставлять пациентам необходимую медицинскую помощь.
"Жителям города Конотоп и Конотопского района рекомендовано строго соблюдать карантин", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Сумской области, по состоянию на 27 марта, лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19, один из случаев - летальный. Так, 25 марта умерла женщина из Конотопского района. Тест ПЦР дал положительный результат.