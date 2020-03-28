В Сумской области после смерти пациентки с коронавирусом отделение больницы закрыли на дезинфекцию

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Сумской области отделение "Конотопской центральной районной больницы им. Академика Михаила Давыдова" закрыли на дезинфекцию после смерти пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.