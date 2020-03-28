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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70225 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82838 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95987 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93394 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 13:05 • 90777 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131091 просмотра

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В Сумской области после смерти пациентки с коронавирусом отделение больницы закрыли на дезинфекцию

В Сумской области после смерти пациентки с коронавирусом отделение больницы закрыли на дезинфекцию

Киев  •  УНН

 • 20768 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Сумской области отделение "Конотопской центральной районной больницы им. Академика Михаила Давыдова" закрыли на дезинфекцию после смерти пациентки, у которой был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

"Главным санитарным врачом Сумской области принято решение о приостановлении деятельности одного из отделений КНП КГС "Конотопская центральная районная больница им. Академика Михаила Давыдова" до завершения противоэпидемических мероприятий. Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами", - говорится в сообщении.

Установлено медицинский персонал, находящийся в непосредственном контакте с больным COVID-19. Этим работникам будут проведены необходимые лабораторные исследования.

Остальные медицинские работники других отделений больницы будут работать в штатном режиме и предоставлять пациентам необходимую медицинскую помощь.

"Жителям города Конотоп и Конотопского района рекомендовано строго соблюдать карантин", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Сумской области, по состоянию на 27 марта, лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19, один из случаев - летальный. Так, 25 марта умерла женщина из Конотопского района. Тест ПЦР дал положительный результат.

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