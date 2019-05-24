В Мариуполе в недострое нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области в одном из недостроенных домов обнаружили труп человека. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В недострое, расположенном неподалеку от одного из местных рынков, вчера, был обнаружен труп мужчины. На теле покойного обнаружены гематомы, а также переломы костей черепа в лицевой областе.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Начато досудебное расследование по статье "Умышленное убийство". Особа убитого устанавливается.
Напомним, недавно на берегу реки Соб в городе Ильинцы в Винницкой области обнаружены останки человеческого скелета .