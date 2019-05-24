У Маріуполі в недобудові знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У місті Маріуполь Донецької області в одному з недобудованих будинків виявили труп людини. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
В недобудові, розташованій неподалік від одного з місцевих ринків, вчора, був виявлений труп чоловіка. На тілі покійного виявлені гематоми, а також переломи кісток черепа в районі обличчя.
Тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Розпочато досудове розслідування за статтею “Умисне вбивство”. Особа вбитого встановлюється.
Нагадаємо, нещодавно на березі річки Соб у місті Іллінці у Вінницькій області виявлено рештки людського скелета.