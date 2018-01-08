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В Мариуполе семейный дебошир почти подорвал свою семью

Киев • УНН

 • 10164 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 января. УНН. Во время ссоры мужчина в Мариуполе угрожал гранатой всей семье, в которой воспитываются двое малолетних детей, об этом сообщают в пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области, пишет УНН.

В Мариуполе семейный дебошир почти подорвал свою семью

В ведомстве отмечают, что на линию "102" обратилась жительница Мариуполя с сообщением о том, что ее муж закрылся в комнате и угрожает семье гранатой.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что семейная ссора переросла в выяснение того, с кем останутся дети, одному из которых только исполнилось 3 года, а другому 9 месяцев. Не найдя путей мирного разрешения конфликта, мужчина начал угрожать жене, что взорвет себя вместе с семьей.

В течение часа полицейские вели с дебоширом переговоры, после чего удалось разоружить мужчину. Правда, объяснить происхождение гранаты владелец так и не смог.

Сейчас опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, на днях в Харькове в собственной квартире из-за неосторожного обращения с гранатой погиб директор пансионата для престарелых.

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