У Маріуполі сімейний дебошир мало не підірвав свою родину
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Під час сварки чоловік у Маріуполі погрожував гранатою всій сім’ї, в якій виховуються двоє малолітніх дітей, про це повідомляють у прес-службі Центрального відділу поліції Донеччини, пише УНН.
У відомстві зазначають, що на лінію “102” звернулася мешканка Маріуполя з повідомленням про те, що її чоловік зачинився в кімнаті і погрожує сім’ї гранатою.
Вже на місці події правоохоронці встановили, що сімейна сварка переросла у вирішення з ким залишаться діти, одному з яким тільки-но виповнилось 3 роки, а іншому 9 місяців. Не знайшовши шляхів мирного вирішення конфлікту, чоловік почав погрожувати дружині, що підірве себе разом із родину.
Протягом години поліцейські вели з дебоширом перемовини, після чого вдалося роззброїти чоловіка. Щоправда, пояснити походження гранати власник так і не зміг.
Наразі небезпечний предмет вилучено та буде спрямовано на експертизу. Порушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, днями у Харкові у власній квартирі через необережне поводження з гранатою загинув директор пансіонату для престарілих.