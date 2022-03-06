В Мариуполе российские оккупанты обстреляли офис ОБСЕ: миссия окончательно покидает Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты обстреляли офис миссии ОБСЕ. В связи с этим миссия окончательно покидает Украину. Об этом говорится на сайте ОБСЕ, передает УНН.
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"Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрела. Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершено. Последняя группа - Глава Миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину", - говорится в заявлении.
Детали
Как известно, членов миссии, которые ранее были в Краматорске и Северодонецке, сейчас эвакуируют. Тех, кто был в Мариуполе, перевезут позже. В то же время передислокация тех, кто ранее работал в Мариуполе снова отложили из соображений безопасности.
Напомним
В Харькове в результате обстрела погибла сотрудница миссии ОБСЕ.