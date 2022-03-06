У Маріуполі російські окупанти обстріляли офіс ОБСЄ: місія остаточно залишає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку з цим місія остаточно залишає Україну. Про це йдеться на сайті ОБСЄ, передає УНН.
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"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну"", - йдеться в заяві.
Деталі
Як відомо, членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокація тих, хто раніше працював у Маріуполі знову відклали з міркувань безпеки.
Нагадаємо
У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ.