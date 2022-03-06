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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 525 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Маріуполі російські окупанти обстріляли офіс ОБСЄ: місія остаточно залишає Україну

У Маріуполі російські окупанти обстріляли офіс ОБСЄ: місія остаточно залишає Україну

Київ • УНН

 • 138039 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли офіс місії ОБСЄ. У зв'язку з цим місія остаточно залишає Україну. Про це йдеться на сайті ОБСЄ, передає УНН.

Цитата 

"Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну"", - йдеться в заяві.

Деталі

Як відомо, членів місії, які раніше були в Краматорську та Сєвєродонецьку, наразі евакуйовують. Тих, хто був у Маріуполі, перевезуть пізніше. Водночас передислокація тих, хто раніше працював у Маріуполі знову відклали з міркувань безпеки.

Нагадаємо 

У Харкові внаслідок обстрілу загинула співробітниця місії ОБСЄ.

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