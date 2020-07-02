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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Мариуполе пьяный школьник избил бездомного, а затем поджег на нем одежду

В Мариуполе пьяный школьник избил бездомного, а затем поджег на нем одежду

Киев  •  УНН

 • 12916 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Мариуполе ради развлечения нетрезвый школьник избил бездомного, а затем поджег на нем одежду и пошел домой. В течение суток оперативники задержали подозреваемого, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Донецкой области.

По информации полиции, 1 июля, около 01:00 в полицию поступило сообщение, что на территории одного из детских садов в Центральном районе выявлено мужчину без сознания с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавшего госпитализировали.

У мужчины не было при себе документов, и опросить его было невозможно из-за состояния здоровья. Оперативники начали поиски знакомых и родственников потерпевшего. В течение нескольких часов лицо пострадавшего было установлено, им оказался 37-летний бездомный, сообщили правоохранители.

"Полицейские установили и подозреваемого в преступлении. Им оказался 14-летний несовершеннолетний, все факты свидетельствовали о его причастности к преступлению. Подросток признался в содеянном, как вещественное доказательство на его одежде были обнаружены следы крови", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 в. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, добавили в полиции.

Напомним, подростки в Тернополе сняли на видео избиение пенсионера.

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