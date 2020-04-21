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Підлітки у Тернополі зняли на відео побиття пенсіонера

Підлітки у Тернополі зняли на відео побиття пенсіонера

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Тернополі 15-річний хлопець підозрюється у тому, що побив пенсіонера, у той час коли двоє його однолітків знімали це все на відео. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

“З тілесними ушкодженнями та переломом ребра до лікарні звернувся тернополянин, 1955 року народження. Травми чоловікові наніс юнак, ще двоє однолітків за всім спостерігали та знімали на телефон”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався 18 квітня в дворі будинку на вулиці Лепкого близько 19:00, троє неповнолітніх сиділи на спортивному майданчику, коли повз проходив старший чоловік.

За даними поліції, один з юнаків почав щось вигукувати в бік пенсіонера. Тернополянин підійшов і між ним та неповнолітнім розпочалася словесна суперечка. У якийсь момент юнак повалив чоловіка на землю і кілька разів вдарив його в область тулуба та обличчя. Після цього хлопці втекли.

Потерпілий зміг описати свого кривдника. Під час проведення розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився п’ятнадцятирічний хлопець. Він у скоєному зізнався, а його товариші віддали відео побиття, яке знімали на власні мобільні телефони.

Цей факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 296 частина 1 ККУ — хуліганство. Триває слідство.

Нагадаємо, в Одесі троє невідомих скоїли розбійний напад на місцеву жительку. 

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