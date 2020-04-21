Підлітки у Тернополі зняли на відео побиття пенсіонера

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Тернополі 15-річний хлопець підозрюється у тому, що побив пенсіонера, у той час коли двоє його однолітків знімали це все на відео. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.