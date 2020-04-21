Подростки в Тернополе сняли на видео избиение пенсионера

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Тернополе 15-летний парень подозревается в том, что избил пенсионера, в то время как двое его сверстников снимали это все на видео. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.