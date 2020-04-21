Подростки в Тернополе сняли на видео избиение пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Тернополе 15-летний парень подозревается в том, что избил пенсионера, в то время как двое его сверстников снимали это все на видео. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
"С телесными повреждениями и переломом ребра в больницу обратился житель Тернополя, 1955 года рождения. Травмы мужчине нанес юноша, еще двое сверстников за всем наблюдали и снимали на телефон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел 18 апреля в дворе дома на улице Лепкого около 19:00. Трое несовершеннолетних сидели на спортивной площадке, когда мимо проходил старший мужчина.
По данным полиции, один из юношей начал что-то кричать в сторону пенсионера. Тернополянин подошел и между ним и несовершеннолетним началась словесная перепалка. В какой-то момент юноша повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его в область туловища и лицо. После этого ребята убежали.
Пострадавший смог описать своего обидчика. Во время проведения розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался пятнадцатилетний парень. Он в содеянном сознался, а его товарищи отдали видео избиения, которое снимали на собственные мобильные телефоны.
Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 часть 1 УКУ - хулиганство. Продолжается следствие.
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