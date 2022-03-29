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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
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Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

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В Мариуполе ранен приближенный к кадырову командир, организовавший убийство Немцова

Киев • УНН

 • 105596 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, тяжелые ранения получил приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова руслан геремеев. Об этом информирует полк “Азов”, пишет УНН.

В Мариуполе ранен приближенный к кадырову командир, организовавший убийство Немцова

Цитата

“Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед тем оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спасая им жизнь и здоровье. Надеемся, что геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики”, - говорится в сообщении.

Добавим

Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 17 200 человек.

Украинские Национальные Новости

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