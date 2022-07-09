В Мариуполе оккупанты и коллаборанты угоняют уцелевшие автомобили - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Во временно занятом врагом Мариуполе оккупанты и коллаборанты угоняют уцелевший частный автотранспорт. Воровство происходит как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.
Детали
Сообщается, что оккупанты воруют любой уцелевший транспорт, независимо от его стоимости. Исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.
Рашисты воруют авто не только днем, но и ночью – во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты, указали в ГУР.
Отмечается, что официально заявление о похищении можно подать в «военную комендатуру» Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.
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“Нередко владельцы похищенных автомобилей находят их у боевиков так называемой «милиции днр». В таком случае украденные машины объявляются «собственностью днр» и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны”, – информирует ГУР.
Дополнение
Рашисты разграбили музеи Мариуполя с оригиналами Куинджи и Айвазовского.