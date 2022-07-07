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Як нацисти у Другій світовій: музеї Маріуполя з оригіналами Куїнджі та Айвазовського розграбували рашисти

Як нацисти у Другій світовій: музеї Маріуполя з оригіналами Куїнджі та Айвазовського розграбували рашисти

Київ • УНН

 • 138391 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Музеї Маріуполя розбомблені та порожні, російські окупанти вивезли з міста усі цінні експонати. Так само грабували нацисти у Другій світовій війні. Про це заявили у Маріупольській міській раді, пише УНН.

Цитата

"Краєзнавчий та Художній музеї залишилися без своїх колекцій, які є культурним спадком міста та регіону. А самі установи знищили. Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати", - йдеться у повідомленні міськради у Telegram.

Деталі

У мерії зауважили, що "так само понад 75 років тому діяли нацисти" - грабували музеї та вивозили до себе. "Рашисти впевнено повторюють їх шлях, але вже під іншим прапором та гаслом. Вони повернули у наш дім "ніколи знову". Покарання буде, а на воєнних злочинців чекає кара. Ми все повернемо до українського Маріуполя!", - наголосили у міськраді.

Розповіли у мерії і про побутову сферу. Зокрема, "задерті" ціни на предмети гігієни в магазинах окупованого Маріуполя. "Люди не мають роботи, грошей та гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити. Це чергове знущання з маріупольців, які щодня виживають у нелюдських умовах, створених "асвабадителями", - зазначили у міськраді.

Доповнення

Центральна частина Маріуполя перетворилася завдяки російським окупантам на мертву вулицю, де більше ніхто не живе. 

Відбудова Маріуполя оцінюється у понад 14 млрд дол.

Українські Національні Новини

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