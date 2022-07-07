Как нацисты во Второй мировой: музеи Мариуполя с оригиналами Куинджи и Айвазовского разграбили рашисты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Музеи Мариуполя разбомблены и пусты, российские оккупанты вывезли из города все ценные экспонаты. Также грабили нацисты во Второй мировой войне. Об этом заявили в Мариупольском городском совете, пишет УНН.
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"Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, которые являются культурным наследием города и региона. А сами учреждения уничтожили. Российские варвары украли оригиналы картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты", - говорится в сообщении горсовета в Telegram.
Детали
В мэрии заметили, что "так же более 75 лет назад действовали нацисты" - грабили музеи и увозили к себе. "Рашисты уверенно повторяют их путь, но уже под другим флагом и лозунгом. Они вернули в наш дом "никогда снова". Наказание будет, а военных преступников ждет наказание. Мы все вернем в украинский Мариуполь!" - подчеркнули в горсовете.
Рассказали в мэрии и о бытовой сфере. В частности, о "задранных" ценах на предметы гигиены в магазинах оккупированного Мариуполя. "У людей нет работы, денег и гуманитарной помощи. При этом видят на полках самые необходимые вещи, которые просто не могут купить. Это очередное издевательство над мариупольцами, которые ежедневно выживают в бесчеловечных условиях, созданных "асвабадителями", - отметили в горсовете.
Дополнение
Центральная часть Мариуполя превратилась благодаря российским оккупантам в мертвую улицу, где больше никто не живет.
Восстановление Мариуполя оценивается более чем в 14 млрд долл.