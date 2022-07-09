У Маріуполі окупанти та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі - розвідка

Деталі

Повідомляється, що окупанти крадуть будь-який вцілілий транспорт, незалежно від його вартості. Зникають машини представницького класу і дешеві моделі, такі як ЗАЗ чи GEELY.

Рашисти крадуть авто не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти, вказали у ГУР.

Зазначається, що офіційно заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

Цитата

“Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції днр». У такому випадку вкрадені машини оголошуються «власністю днр» і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні”, – інформує ГУР.

Доповнення

Рашисти розграбували музеї Маріуполя з оригіналами Куїнджі та Айвазовського.