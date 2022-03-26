В Мариуполе оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Мариуполе российские оккупанты насильно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1, передает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.
Детали
По словам очевидцев, оккупанты насильно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, которые прятались от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения.
Известно, что на территории больницы примерно находилось 700 человек. Но сколько мариупольцев было депортировано еще точно неизвестно. Информация уточняется.
Ранее
В городском совете сообщили, что российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в россию.