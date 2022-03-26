У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1, передає УНН із посиланням на міську раду Маріуполя.
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За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу.
Відомо, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей. Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо. Інформація уточнюється.
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У міській раді повідомили, що російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів Маріуполя до росії.