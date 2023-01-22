В Мариуполе на казарме оккупантов появилась надпись "Слава ВСУ"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Во временно захваченном оккупантами Мариуполе на стене казармы россиян появилась надпись «Слава ВСУ». Соответствующую фотографию обнародовал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого на самом деле ждет и кому верит украинский Мариуполь! Доброе утро еще одного дня, приближающего нашу победу!», - написал Андрющенко в Telegram и показал соответствующее фото.
Дополнение
Андрющенко сообщил, что во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе две уцелевшие больницы превращены в военный госпиталь, а гражданским больным жителям города в госпитализации.