В Мариуполе на казарме оккупантов появилась надпись "Слава ВСУ"

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«Кальмиусский район. Стена казармы россиян. Мариупольцы напомнили, кого на самом деле ждет и кому верит украинский Мариуполь! Доброе утро еще одного дня, приближающего нашу победу!», - написал Андрющенко в Telegram и показал соответствующее фото.

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Андрющенко сообщил, что во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе две уцелевшие больницы превращены в военный госпиталь, а гражданским больным жителям города в госпитализации.