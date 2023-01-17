У Маріуполі російські окупанти перетворили вцілілі лікарні на військові шпиталі - Андрющенко

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“Міська лікарня № 2 (інтенсивної терапії), фактично єдина лікарня в місті та лікарня швидкої допомоги з середини минулого тижня поновила роботу як військовий шпиталь. Велика кількість російських окупантів на стаціонарному лікуванні (здебільшого з Запорізького напрямку). Зворотній бік — маріупольцям взагалі не лишилось місця. В госпіталізації відмовляють всім по всіх напрямах захворювань. Єдине право, що забезпечила росія в Маріуполі, — померти в себе вдома”, — зазначив радник мера.

Нагадаємо

У Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.