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У Маріуполі російські окупанти перетворили вцілілі лікарні на військові шпиталі - Андрющенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі дві вцілілі лікарні перетворені у військовий шпиталь, а цивільним хворим мешканцям міста у госпіталізації відмовляють, передає УНН.

У Маріуполі російські окупанти перетворили вцілілі лікарні на військові шпиталі - Андрющенко

Цитата

“Міська лікарня № 2 (інтенсивної терапії), фактично єдина лікарня в місті та лікарня швидкої допомоги з середини минулого тижня поновила роботу як військовий шпиталь. Велика кількість російських окупантів на стаціонарному лікуванні (здебільшого з Запорізького напрямку). Зворотній бік — маріупольцям взагалі не лишилось місця. В госпіталізації відмовляють всім по всіх напрямах захворювань. Єдине право, що забезпечила росія в Маріуполі, — померти в себе вдома”, — зазначив радник мера.

Нагадаємо 

У Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів.

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