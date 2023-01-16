До Маріуполя з Донецького напряму прибувають вантажівки з живою силою окупантів - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою окупантів. Лише за сьогоднішній ранок приїхало понад 10 вантажівок. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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«В Маріуполь з Донецького напряму почали прибувати вантажівки з живою силою. Частина їх розміщується в селі Белосорайська Коса. Лише за ранок сьогодні понад 10 вантажівок», - написав Андрющенко.
За його словами, через стрімке зростання ворожих сил у Маріуполі почали додаткове вербування кухарів та обслуги в “пансіонати”, за якими насправді криються нові казарми.
Доповнення
Андрющенко повідомляв 5 січня, що російські окупанти перекидають в Маріуполь військову техніку та засоби ППО.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти звільнили всіх маріупольців з морського порту, а причали поділили на “військові” та “цивільні”. Крім того, більшість працівників вивезли в невідомому напрямку.