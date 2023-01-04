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Окупанти перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу - Андрющенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Окупанти звільнили всіх маріупольців з морського порту, а причали поділили на “військові” та “цивільні”. Крім того, більшість працівників вивезли в невідомому напрямку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Окупанти перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу - Андрющенко

Цитата

«Морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнено всіх маріупольців (за виключенням окремих спеціалістів-колаборантів) та завезено працівників з московії. Розпочато роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові. Через замулювання каналу поки в акваторію порту можуть заходити невеликі суда, як класу річка-море РМ3. Однак, це не є перешкодою щодо налагодження постачання військового обладнання у весняний період судоплавства. Поки фіксуємо поодинокі несистемні заходження в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту. Частину працівників-маріупольців в третій декаді грудня “відкомандировали” у Крим. Після цього зв'язок з ними зник, де вони перебувають, близьким невідомо. У кращому випадку – на будівнитстві окопів. У гіршому – в тих самих окопах без згоди та попередження», – повідомив Андрющенко.

Також він зазначив, що поновився рух військової техніки в бік півночі Донецької області. Вчора також спостерігався зворотній рух великої кількості техніки з Бердянсько/Мелітопольського напряму в бік Маріуполя та Донецька. Крім того, надходять повідомлення про велике накопичення військової техніки, живої сили та гвинтокрилів перед в’їздом в Бердянськ з Маріупольського кільця.

Нагадаємо

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти завершили демонтаж драмтеатру, у місті більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.

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