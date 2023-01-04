Оккупанты превращают морской порт в Мариуполе в военную базу - Андрющенко

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«Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборационистов) и завезены работники из Московии. Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные. Из-за заиливания канала пока в акваторию порта могут заходить небольшие суда, как класса река-море РМ3. Однако, это не является препятствием для налаживания поставок военного оборудования в весенний период судоходства. Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 со стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания. Часть работников-мариупольцев в третьей декаде декабря “откомандировали” в Крым. После этого связь с ними исчезла, где они находятся, близким неизвестно. В лучшем случае – на строительстве окопов. В худшем – в тех самых окопах без согласия и предупреждения», – сообщил Андрющенко.

Также он отметил, что возобновилось движение военной техники в сторону севера Донецкой области. Вчера также наблюдалось обратное движение большого количества техники с Бердянско/Мелитопольского направления в сторону Мариуполя и Донецка. Кроме того, поступают сообщения о большом скоплении военной техники, живой силы и вертолетов перед въездом в Бердянск с Мариупольского кольца.

Напомним

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты завершили демонтаж драмтеатра, в городе больше не осталось зданий, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян.