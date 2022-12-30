Знищили докази злочинів: у захопленому Маріуполі окупанти завершили демонтаж багатостраждального драмтеатру

Цитата

"Сьогодні голова слідчого комітету рф олександр бастрикін провів нараду в Маріуполі та видав порцію свіжих фальсифікацій, які чомусь назвав "розслідуванням". Головне з нового, що наче в Маріуполі встановлено 3 тисячі цивільних - жертв "укрнацистів". Що цікаво, всі наче знайдені жертви на позиціях, залишених ЗСУ", - написав він.

Деталі

За його словами, в Маріуполі не залишилось жодної будівлі, яка може бути фізичним доказом.

"Драматичний театр станом на зараз. Демонтаж закінчено, більшість вже на сміттезвалищі. Роботи продовжуються.

Можете побачити самі - не залишилось нічого, на що можуть спиратись слідчі та експерти при дослідженні. Просто нема чого досліджувати", - додав чиновник.

Доповнення

16 березня російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана, наголосили у МЗС.

Інформаційна агенція “Associated Press” провела власне розслідування й дійшла висновку, що внаслідок авіаудару могло загинути до 600 людей.

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що російські загарбники знесли драмтеатр у тимчасово окупованому Маріуполі.