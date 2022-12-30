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Уничтожили доказательства преступлений: в захваченном Мариуполе оккупанты завершили демонтаж многострадального драмтеатра

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты завершили демонтаж драмтеатра, в городе больше не осталось зданий, которые могут быть физическим доказательством преступлений россиян. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует УНН.

Цитата 

"Сегодня глава следственного комитета россии александр бастрикин провел совещание в Мариуполе и выдал порцию свежих фальсификаций, которые почему-то назвал "расследованием". Главное из нового, что в Мариуполе установлено 3 тысячи гражданских - жертв "укрнацистов". Что интересно, все словно найдены жертвы на позициях, оставленных ВСУ", - написал он. 

Детали 

По его словам, в Мариуполе не осталось ни одного здания, которое может быть физическим доказательством.

"Драматический театр по состоянию на сейчас. Демонтаж окончен, большинство уже на свалке. Работы продолжаются. Можете увидеть сами - не осталось ничего, на что могут опираться следователи и эксперты при исследовании. Просто нечего исследовать", - добавил чиновник. 

Дополнение

16 марта российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, россия совершила очередное военное преступление. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждый человек, причастный к этому и сотен других преступлений против украинцев, был наказан, подчеркнули в МИД.

Информационное агентство “Associated Press” провело собственное расследование и пришло к выводу, что в результате авиаудара могло погибнуть до 600 человек.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что российские захватчики снесли драмтеатр во временно оккупированном Мариуполе.

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