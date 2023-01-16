В Мариуполь с Донецкого направления прибывают грузовики с живой силой оккупантов - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов. Только за сегодняшнее утро приехало более 10 грузовиков. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.
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«В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в селе Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков», - написал Андрющенко.
По его словам, из-за стремительного роста вражеских сил в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в “пансионаты”, за которыми на самом деле кроются новые казармы.
Дополнение
Андрющенко сообщал 5 января, что российские оккупанты перебрасывают в Мариуполь военную технику и средства ПВО.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты уволили всех мариупольцев из морского порта, а причалы поделили на “военные” и “гражданские”. Кроме того, большинство работников вывезли в неизвестном направлении.