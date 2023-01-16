В Мариуполь с Донецкого направления прибывают грузовики с живой силой оккупантов - советник мэра

Цитата

«В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в селе Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков», - написал Андрющенко.

По его словам, из-за стремительного роста вражеских сил в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуги в “пансионаты”, за которыми на самом деле кроются новые казармы.

Дополнение

Андрющенко сообщал 5 января, что российские оккупанты перебрасывают в Мариуполь военную технику и средства ПВО.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты уволили всех мариупольцев из морского порта, а причалы поделили на “военные” и “гражданские”. Кроме того, большинство работников вывезли в неизвестном направлении.