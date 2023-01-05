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Окупанти вже третій день поспіль перекидають в Маріуполь військову техніку та засоби ППО

Київ • УНН

 • 679816 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Російські окупанти перекидають в Маріуполь військову техніку та засоби ППО. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Окупанти вже третій день поспіль перекидають в Маріуполь військову техніку та засоби ППО

Деталі

Зазначається, що третій день поспіль спостерігається надходження засобів ППО в Маріуполь з боку Бердянська та Мангуша. Андрющенко додав, що системи С-300 та БУК рухають через центр міста в бік виїзду на Донецьк.

Водночас продовжується тенденція перекидання військових з напрямку Бердянськ-Мелітополь на північ Донецької області.

Тим часом, у Маріупольському районі спостерігається раптове посилення режиму. Зокрема, встановлено мобільний блокпост в районі с. Юр’ївка (місце найбільшого розміщення окупантів). Автівки зупиняються суцільним порядком, при перевірці документів, авто та телефоні пасажирів тримають на прицілі. Неподалік, на даху зупинки громадського транспорту, перевірки супроводжує снайпер.

Також з 9 січня 2023 у Запорізькій області запроваджується пропускний режим на переміщення в межах області. Аналогічний тому, який існував в Маріуполі та районі до вересня 2022 року. Перепустки будуть оформлювати у військових комендатурах в містах Мелітополь, Бердянськ та Токмак.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти звільнили всіх маріупольців з морського порту, а причали поділили на “військові” та “цивільні”. Крім того, більшість працівників вивезли в невідомому напрямку.

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