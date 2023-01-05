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Оккупанты уже третий день подряд перебрасывают в Мариуполь военную технику и средства ПВО

Киев • УНН

 • 679816 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Российские оккупанты перебрасывают в Мариуполь военную технику и средства ПВО. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Оккупанты уже третий день подряд перебрасывают в Мариуполь военную технику и средства ПВО

Детали

Отмечается, что третий день наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянска и Мангуша. Андрющенко добавил, что системы С-300 и БУК двигаются через центр города в сторону выезда в Донецк.

В то же время продолжается тенденция перебрасывания военных по направлению Бердянск-Мелитополь на север Донецкой области.

Между тем, в Мариупольском районе наблюдается внезапное ужесточение режима. В частности, установлен мобильный блокпост в районе с. Юрьевка (место наибольшего размещения оккупантов). Автомобили останавливаются все, при проверке документов, авто и телефон пассажиров держат на прицеле. Недалеко на крыше остановки общественного транспорта проверку сопровождает снайпер.

Также с 9 января 2023 г. в Запорожской области вводится пропускной режим на перемещение в пределах области. Аналогичный тому, который существовал в Мариуполе и районе до сентября 2022 года. Пропуска будут оформлять в военных комендатурах в городах Мелитополь, Бердянск и Токмак.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты уволили всех мариупольцев из морского порта, а причалы поделили на “военные” и “гражданские”. Кроме того, большинство работников увезли в неизвестном направлении.

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