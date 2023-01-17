В Мариуполе российские оккупанты превратили уцелевшие больницы в военные госпитали - Андрющенко

Цитата

“Городская больница № 2 (интенсивной терапии), фактически единственная больница в городе и больница скорой помощи с середины прошлой недели возобновила работу как военный госпиталь. Большое количество российских оккупантов на стационарном лечении (в основном из Запорожского направления). Обратная сторона — мариупольцам вообще не осталась места. В госпитализации отказывают всем по всем направлениям заболеваний. Единственное право, что обеспечила россия в Мариуполе, — умереть в себя дома”, — отметил советник мэра.

Напомним

В Мариуполь из Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой оккупантов.