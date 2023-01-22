У Маріуполі на казармі окупантів з'явився напис "Слава ЗСУ"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У тимчасово захопленому окупантами Маріуполі на стіні казарми росіян з'явився напис «Слава ЗСУ». Відповідну світлину оприлюднив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Кальміуській район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь! Доброго ранку ще одного дня, що наближає нашу перемогу!», - написав Андрющенко у Telegram і показав відповідне фото.
Доповнення
Андрющенко повідомив, що у тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі дві вцілілі лікарні перетворені у військовий шпиталь, а цивільним хворим мешканцям міста у госпіталізації.