В Мариуполе слышат звуки артобстрела, в домах трясутся стекла
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Мариуполь вздрагивает от звуков работы артиллерии. Местные жители сообщают, что в окнах трясутся стекла, а пол - вибрирует, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, около 19.00 в Мариуполе стали раздаваться звуки взрывов снарядов и мин. Жители отмечают, что звуки взрывов слышны во всех районах города, но особенно громко в Центральном.
Кроме того, по словам жителей, в домах сильнее, чем обычно, дрожат стекла окон, а также вибрирует пол.
По словам пресс-секретаря оперативно-тактической группы Сектора Мариуполь - Александра Киндсфатера мариупольцам нечего волноваться.
"Боевики открыли огонь по нашим позициям из населенных пунктов Саханка, Пикуза и Безымянное. В основном, используют запрещенные минскими соглашениями вооружения - САУ 152 и 122 мм, а также минометы - 120 и 82 мм калибра ", - отметил он.
По словам пресс-секретаря, ВСУ отвечают только с разрешенного вооружения. Также А.Киндсфатер напомнил, что боевики ведут целенаправленный обстрел не только по позициям ВСУ, но и по мирному населению.
Так, вчера боевики НВФ "ДНР" обстреляли населенный пункт Бердянское. Огонь велся целенаправленно со снарядов САУ 152 мм. Было выпущено 6 снарядов, которые повредили 2 жилых дома.