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У Маріуполі чути звуки артобстрілу, у будинках трясуться шибки

У Маріуполі чути звуки артобстрілу, у будинках трясуться шибки

Київ • УНН

 • 15255 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Маріуполь здригається від звуків роботи артилерії. Місцеві мешканці повідомляють, що у вікнах трясуться шибки, а підлога - вібрує, передає кореспондент УНН.

За словами кореспондента, близько 19.00 у Маріуполі почали лунати звуки вибухів снарядів і мін. Жителі наголошують, що звуки вибухів чути у всіх районах міста, але особливо гучно у Центральному.

Крім того, за словами мешканців, у будинках сильніше, ніж зазвичай, тремтять шибки вікон, а також відбує підлога.

За словами прес-секретаря оперативно-тактичної групи Сектора Маріуполь — Олександра Кіндсфатера маріупольцям нема чого хвилюватися.

“Бойовики стріляють по наших позиціях з населених пунктів Саханка, Пікуза і Безіменне. В основному, використовують заборонені мінськими угодами озброєння — САУ 152 і 122 мм, а також міномети — 120 і 82 мм калібру”, - зазначив він.

За словами прес-секретаря, ЗСУ відповідає тільки із дозволеного озброєння. Також О.Кіндсфатер нагадав, що бойовики ведуть цілеспрямований обстріл не тільки по позиціях ЗСУ, а й по мирному населенню.

Так, учора бойовики НВФ “ДНР” обстріляли населений пункт Бердянське. Вогонь вівся цілеспрямовано з снарядів САУ 152 мм. Було випущено 6 снарядів, які пошкодили 2 житлових будинки.

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