В Мариуполе слышны громкие звуки работы пулемета - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе на проспекте Свободы слышны громкие звуки работы пулемета. Местные говорят о “поиске ДРГ” оккупантами, передает УНН.
Цитата
«Мариуполь. Левобережный район. Проспект Свободы. Громкие звуки работы пулемета. Местные говорят о “поиске ДРГ” оккупантами. Учитывая реальность либо очередные разборки между разными кланами воздействия, либо очередная постановка для успокаивающего видео. Ждем детали», - написал Андрющенко в Telegram.
Дополнение
Андрющенко сообщал, что новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска и Якутска, россиянин Дмитрий Бердников.