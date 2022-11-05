В Мариуполе слышны громкие звуки работы пулемета - Андрющенко

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«Мариуполь. Левобережный район. Проспект Свободы. Громкие звуки работы пулемета. Местные говорят о “поиске ДРГ” оккупантами. Учитывая реальность либо очередные разборки между разными кланами воздействия, либо очередная постановка для успокаивающего видео. Ждем детали», - написал Андрющенко в Telegram.

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Андрющенко сообщал, что новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал бывший мэр Иркутска и Якутска, россиянин Дмитрий Бердников.