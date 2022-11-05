У Маріуполі чути гучні звуки роботи кулемета - Андрющенко

Цитата

«Маріуполь. Лівобережний район. Проспект Свободи. Гучні звуки роботи кулемета. Місцеві кажуть про “пошук ДРГ” окупантами. Враховуючи реальність або чергові розборки між різними кланами впливу, або чергова постановка для відеозаспокійливого. Чекаємо на деталі», - написав Андрющенко у Telegram.

Доповнення

Андрющенко повідомляв, що новим де-факто гауляйтером Маріуполя став колишній мер Іркутська та Якутська, росіянин дмитро бердніков.