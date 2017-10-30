В Мариуполе мужчина удерживал в заложниках свою жену и 7-летнюю дочь

Информация об инциденте поступила на горячую линию 102 около 10 утра. Прибыв на место происшествия, полицейские из окна слышали детские крики о помощи. В заложниках агрессивного мариупольца оказались его жена и дочь. Попытка уговорить мужчину выпустить родных не увенчался успехом, и патрульные решили проникнуть в квартиру на третьем этаже с улицы.

"Тогда как один экипаж находился у входной двери в квартиру, второй контролировал ситуацию со двора, полицейские с третьего экипажа забрались на балкон первого этажа и продолжили подниматься вверх. Уже на третьей этажа, со стороны балкона правоохранителям удалось попасть внутрь помещения", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители задержали 36-летнего мужчину и освободили заложников. Для выяснения обстоятельств всех участников события доставлено в отдел полиции.

Напомним, в Армении человек с ножом напал на детский сад и захватил в заложники детей и сотрудников.